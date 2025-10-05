Denuncian ilegal incursión de policías: emprendedores denuncian desaparición de celulares y dinero durante operativo

Una grave denuncia recae sobre un grupo de policías que participó de un operativo en una tienda de celulares en Surquillo. Los propietarios del local aseguran que los agentes ingresaron de forma irregular y que, durante la intervención, desaparecieron varios equipos móviles y también dinero en efectivo. El operativo estuvo a cargo del coronel PNP Clodoaldo Vicente Catacora Mamani y se habría originado tras una denuncia por un celular con IMEI clonado.

De acuerdo con los videos registrados por las cámaras de seguridad del local, se observa a los efectivos colocando celulares en bolsas lacradas, pero también guardando algunos en sus bolsillos, lo que —según el reglamento— constituye una grave violación a los protocolos de intervención. La propietaria del negocio además afirmó que los agentes sustrajeron más de mil soles de la caja registradora, aunque en el acta policial solo figura un monto de 470 soles.

“Los policías han actuado de manera delincuencial y eso no se debe permitir. Eso está opacando la imagen de la institución policial. Mi cliente tiene miedo de hablar con los policías”, señaló el abogado de las víctimas, quien pidió realizar una exhaustiva investigación contra los implicados. Incluso, refiere que los propietarios de la tienda de celulares fueron detenidos por dos días en la sede de la Dirincri, donde además habrían tratados de forma arbitraria.

TEMEN REPRESALIAS

La situación en torno a los efectivos policiales se agrava con una denuncia adicional presentada por la dueña del negocio, quien acusa a uno de los agentes de haberla contactado en reiteradas ocasiones con propuestas indebidas, citándola incluso a hostales del Centro de Lima. Ante estos hechos, los afectados hicieron un llamado al nuevo comandante general de la Policía, Óscar Arriola, debido a que temen represalias. El caso ya se encuentra en investigación.