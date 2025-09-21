El submundo del tráfico de fauna silvestre: monos traídos de la selva son vendidos por mil soles

Una investigación de Panorama reveló cómo una mafia dedicada al tráfico de fauna silvestre opera en pleno Centro Histórico de Lima, comercializando de manera ilegal monos, tortugas y pericos. Los animales, trasladados desde la selva, son ofrecidos a compradores por sumas que alcanzan hasta los mil soles, según constató nuestro reportero Marcos Matías.

Durante un operativo conjunto entre la Policía Nacional y agentes de serenazgo, se logró intervenir a varios sujetos que mantenían a los animales en condiciones deplorables, dentro de bolsas de rafia y cajas de cartón. Las imágenes registradas mostraron el grave maltrato al que eran sometidos los ejemplares.

Al momento de ser detenidos, los presuntos traficantes intentaron negar los hechos, pero las cámaras ya habían documentado todo el proceso de venta ilícita. Los implicados fueron puestos a disposición de las autoridades para que enfrenten las investigaciones correspondientes por delitos contra la biodiversidad.

TRÁFICO ILEGAL

El tráfico ilegal de fauna es considerado una de las principales amenazas contra la vida silvestre en el Perú, país que alberga una de las mayores biodiversidades del planeta. Especialistas advierten que estas prácticas no solo ponen en riesgo la conservación de especies, sino que también facilitan la propagación de enfermedades zoonóticas al mantener a los animales en condiciones antihigiénicas.