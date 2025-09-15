La “novia” que sabía todo: vida y lujos de la pareja del financista de la organización criminal “Los Desa”

Una operación conjunta de la Fiscalía y la Policía Nacional permitió la captura de 24 presuntos miembros de la organización criminal Desa II, entre ellos su cabecilla, el ciudadano venezolano Jhorman Alexis Barrios Martínez (25), alias ‘Jhorman’, y su pareja Wensy Mileisis Márquez Aguilar. Ambos exhibían en TikTok una vida de lujos, motocicletas personalizadas y artículos costosos, mientras lideraban una red de extorsión y sicariato en Lima Norte.

La intervención se realizó la madrugada del martes 9 de septiembre en simultáneo en Lima, Arequipa y Tumbes. En la vivienda de los cabecillas, ubicada en San Martín de Porres, se hallaron granadas de guerra, cartuchos de dinamita, armas de fuego y teléfonos celulares. El Poder Judicial dispuso 15 días de detención preliminar para los implicados, mientras continúan las diligencias fiscales.

Según las investigaciones, Desa II es una organización vinculada al Tren de Aragua y sucesora de la desarticulada banda Desa I, intervenida en febrero pasado. Los detenidos utilizaban la violencia para extorsionar a transportistas, empresarios y comerciantes, imponiendo cobros bajo amenaza de atentados con explosivos y ataques armados.

EXTORSIÓN Y DINERO ILÍCITO

Además, se descubrió un esquema sofisticado de lavado de activos con más de S/20 millones en movimientos financieros. El dinero ilícito se ocultaba mediante empresas ficticias, transferencias digitales y criptomonedas, siendo enviado a Venezuela y Colombia, y retornando luego al Perú a través de empresas fachada. Estos fondos servían para financiar propiedades, vehículos y pagos a los integrantes de la organización.