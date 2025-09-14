El campeón mundial de las mañanas: “pan con chicharrón” gana popular concurso por votos de millones de peruanos

El clásico desayuno peruano se impuso a la arepa venezolana en la final del Mundial de Desayunos, acumulando más de 12,8 millones de votos en una definición histórica.

El pan con chicharrón, acompañado de camote frito, salsa criolla y café pasado, se consagró como el gran ganador del Mundial de Desayunos organizado por el streamer español Ibai Llanos. En una final reñida frente a la arepa reina pepiada de Venezuela, el plato peruano obtuvo 12,8 millones de votos frente a los 12,6 millones de su rival, lo que lo convirtió en el favorito global de millones de internautas.

La competencia, que reunió a 16 países desde el 18 de agosto, captó la atención de audiencias en YouTube, TikTok e Instagram. Perú inició su camino venciendo a México en octavos de final, superó a Ecuador en cuartos y derrotó a Chile en semifinales, mientras que Venezuela eliminó a República Dominicana, Colombia y Bolivia antes de llegar a la gran final.

La definición para elegir el mejor desayuno del mundo se vivió con intensidad el sábado 13 de septiembre, con una votación que mantuvo expectantes a miles de peruanos en redes sociales, restaurantes y plazas públicas de diversos países. El conteo final confirmó la victoria nacional con amplia participación en Instagram, TikTok y YouTube.

DEL PERÚ PARA EL MUNDO

Más allá del triunfo, el certamen volvió a poner en vitrina el valor cultural y gastronómico del pan con chicharrón, un desayuno que forma parte de la identidad peruana y que cada domingo reúne a familias en panaderías, mercados y carretillas. Con este importante logro, la gastronomía peruana suma un nuevo reconocimiento internacional.