El salvaje asesinato de Zetro: las últimas imágenes del diplomático indonesio en su embajada

Panorama difundió en exclusiva las últimas imágenes con vida de Zetro Leonardo Purba, funcionario de la embajada de Indonesia en Lima, quien fue asesinado por sicarios frente a su edificio en Lince. El acto, desarrollado en el marco de los 80 años de independencia de su país el pasado 17 de agosto, reunió a representantes diplomáticos y se desarrolló en un ambiente de confraternidad, que semanas después quedaría marcado por la tragedia.

El sábado 2 de septiembre, Purba fue interceptado en la tercera cuadra del jirón César Vallejo cuando se dirigía en bicicleta hacia su vivienda. Dos sujetos le dispararon en tres ocasiones en la cabeza, asegurándose de acabar con su vida. Aunque fue trasladado de inmediato a una clínica local, el funcionario no resistió la gravedad de las heridas. Testigos señalan que los atacantes, de nacionalidad venezolana, lo habrían estado siguiendo desde días atrás.

Vecinos y allegados recuerdan a Zetro Leonardo Purba como un padre de familia hogareño, que solía acompañar a sus hijos al colegio y que se movilizaba en bicicleta hacia la embajada, lo que lo convertía en un blanco vulnerable para los criminales. Zetro desarrolló su carrera diplomática en distintas capitales del mundo y, en Lima, mantenía una vida discreta y cercana a su comunidad, por lo que su muerte tomó por sorpresa a propios y extraños.

SE MANEJAN DOS HIPÓTESIS

Las autoridades policiales manejan dos hipótesis sobre el posible móvil del crimen. La primera apunta a un eventual vínculo con personas relacionadas con la trata de personas y la prostitución en el jirón Risso; la segunda lo conecta con mafias del narcotráfico, entre ellas la temible organización criminal internacional conocida como “Dragón Rojo”. Ambas líneas de investigación siguen en curso mientras la Policía busca esclarecer el caso.