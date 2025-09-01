La guerra de las parteras: obstetras pujan por cambio de su decana

Una disputa interna mantiene en vilo al Colegio de Obstetras del Perú, donde dos decanas reclaman la conducción de la institución. Gloria Moreno Ponce asegura haber ganado las últimas elecciones y denuncia que Mimi Lily Rojas Silva, cuya gestión culminaba en marzo de 2025, se niega a entregar el cargo.

De acuerdo con Moreno, la negativa de Rojas responde a la anulación del proceso electoral, situación que ha generado un vacío de poder en la orden profesional. Mientras tanto, la decana electa señala que se encuentra impedida de ingresar al local institucional y ejercer sus funciones debido a la resistencia de su antecesora.

“Al estilo de Maduro en Venezuela, se ha quedado en el poder”, declaró Gloria Moreno a Panorama, criticando la permanencia de Rojas en el decanato. La situación ha encendido las alarmas entre los integrantes del colegiado, quienes exigen una solución inmediata para evitar que la crisis afecte la representación del gremio.

GUERRA SIN FIN

En respuesta, Mimi Lily Rojas señala que su gestión mantiene el reconocimiento legal de su gremio y califica a Gloria Moreno como una rebelde que busca ocupar el cargo de manera ilegal. En tanto, la comunidad obstétrica se mantiene expectante frente a una pugna prolongada que amenaza con fracturar la institucionalidad del colegio.