Noches miraflorinas sin control: locales saltándose las restricciones que impone la ley

Un revelador reportaje de Panorama encendió las alarmas sobre la vida nocturna en Miraflores. En plena calle Bonilla, uno de los puntos más concurridos y emblemáticos del distrito, se comprobó que varios locales de entretenimiento venden bebidas alcohólicas a menores de edad sin exigir documento de identidad, lo que constituye una clara infracción a la ley.

Un colaborador de apenas 15 años pudo adquirir alcohol con facilidad, sin que los trabajadores del establecimiento hicieran verificación alguna. El problema no se reduce solo a la venta irregular de licor. En estos centros nocturnos, el exceso en el consumo facilita la acción de bandas conocidas como peperas, mujeres que drogan a sus víctimas para luego robarles sus pertenencias.

De acuerdo con las autoridades policiales, estas delincuentes operarían en complicidad con taxistas que se encargan de trasladar a los jóvenes bajo los efectos de sustancias para despojarlos de sus bienes. La situación, según especialistas, pone en grave riesgo a adolescentes y adultos que acuden a estos locales sin medidas de seguridad efectivas.

EXIGEN MAYOR CONTROL

Además de los delitos asociados al consumo irresponsable, preocupa la falta de fiscalización municipal. Vecinos y comerciantes responsables han exigido mayor control policial y municipal durante las madrugadas para evitar que el descontrol nocturno continúe deteriorando la imagen de Miraflores, uno de los principales destinos turísticos y comerciales de Lima.