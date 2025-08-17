La revancha de los vecinos de “Los Álamos” de Monterrico: supuestos invasores de parques versus “Techito” Bruce

Los vecinos de la urbanización “Los Álamos” de Monterrico realizaron una protesta contra el alcalde de Surco, Carlos Bruce, luego de que el municipio los acusara de haberse apropiado ilegalmente de áreas verdes. Con pancartas y mensajes como “No somos invasores”, los residentes rechazaron la versión municipal y aseguraron que los terrenos en cuestión no son un parque público, sino espacios que ellos mismos habilitaron como zonas verdes tras ceder parte de sus propiedades.

Los vecinos mostraron documentos de propiedad de sus inmuebles para respaldar su posición, señalando que la delimitación de sus lotes contradice la versión de la municipalidad. Además, denunciaron que el supuesto parque señalado por el municipio no está inscrito en registros públicos, lo que reforzaría su afirmación de que se trata de terrenos privados. “Nunca hemos invadido área pública, exigimos una aclaración del alcalde”, manifestaron ante el programa Panorama.

Los residentes también atribuyeron la controversia a intereses políticos, sugiriendo que Carlos Bruce busca posicionarse para una eventual nueva postulación a la alcaldía. Según denunciaron, el tema ha sido utilizado para desacreditarlos públicamente y ganar réditos políticos. La protesta buscó visibilizar su reclamo y exigir una rectificación oficial de las acusaciones lanzadas desde la comuna.

CONTINÚA LA POLÉMICA

Por su parte, funcionarios de la Municipalidad de Surco defendieron la postura del alcalde y señalaron que cuentan con documentos oficiales que acreditan que los espacios ocupados corresponden a un parque público. La disputa, que mezcla reclamos vecinales y decisiones municipales, permanece abierta y podría resolverse en instancias administrativas o judiciales en los próximos meses.