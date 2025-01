Hablan víctimas de secuestro más salvaje de los últimos días: bandas imponen el “secuestro express” este 2025

En un estremecedor testimonio, dos médicos veterinarios relataron cómo lograron escapar del denominado “secuestro express”, una peligrosa modalidad delictiva que ha ganado terreno en el país. Este crimen consiste en el secuestro temporal de personas, seguido de torturas y amenazas para exigir fuertes sumas de dinero. Las víctimas compartieron su experiencia en exclusiva con Panorama, revelando el horror vivido y el peligro al que se enfrentaron.

Una de las jóvenes, con valentía, relató cómo tomó una decisión desesperada para salvar su vida. “No tenía miedo a que me disparen, tenía miedo a que me lleven. Al escuchar que eran tipos venezolanos, dije: no hay forma, que me maten acá. En ese momento tuve la fuerza para lanzarme del auto y escapar”, afirmó en una entrevista con nuestro reportero Luis Vargas. Su acto de supervivencia evitó que fuera retenida y torturada por los criminales.

Estas bandas delincuenciales no discriminan entre sus objetivos, como explicó Aldo Bahamonde Obregón, asesor de seguridad y legítima defensa. “Para estos delincuentes, cualquier persona que genere ingresos necesarios para sostener a su familia es un blanco potencial”, advirtió. Las víctimas no solo enfrentan violencia física, sino también un profundo daño psicológico debido a los momentos de terror vividos.

MODALIDAD VA EN AUMENTO

La identificación de estos delincuentes dependerá en gran medida de las grabaciones de las cámaras de seguridad, que podrían proporcionar pistas cruciales para lograr su captura en el más breve plazo. Este caso pone en evidencia la urgente necesidad de reforzar las medidas de seguridad y concienciar a la población sobre cómo reaccionar ante situaciones de riesgo extremo.