¡Exclusivo! Último video y carta de despedida del policía descuartizador: los planes macabros del suboficial Darwin Condori

Panorama accedió en exclusiva al último video registrado al suboficial Darwin Condori, sindicado como el principal sospechoso del brutal asesinato y descuartizamiento a la joven Sheyla Cóndor en un condominio de Comas. El material fue registrado por el dueño del auto en el que Condori habría pretendido trasladar el cuerpo de su víctima.

“¿Cómo vamos a hacer? ¿Cuántas cuotas vas a pagar? Ocho cuotas de dos mil soles mensuales a partir de este mes de noviembre. ¿Y si tienes antes el dinero? Se cancela”, se le escucha decir al agente policial y a su interlocutor. El registro corresponde al sábado 16 de noviembre, cuando Condori ya había cometido el crimen de Shirley Cóndor.

Según se pudo conocer, el video fue grabado al frente de la comisaría de Santa Luzmila. Se trata de un compromiso que finalmente Darwin Condori no cumplió, pues el agente policial terminó por quitarse la vida al interior de la habitación de un hostal en San Juan de Lurigancho, donde dejó una sentida carta de despedida a sus familiares.

CARTA DE DESPEDIDA

En la misiva que dejó, Darwin Condori no muestra arrepentimiento por el asesinato de la joven natural de Tarma. Por el contrario, el efectivo policial asegura no ser una persona mala y se despide de sus padres con emotivas palabras. “Nunca fui malo, pero me llevaron al abismo”, se lee en parte de la carta que fue encontrada por las autoridades.