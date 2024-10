¡Exclusivo! La prepotencia de “Chibolín” en Lurigancho: reveladores y nuevos detalles de su estancia en la cárcel

El conductor de televisión Andrés Hurtado, más conocido como “Chibolín”, ha completado 11 días de prisión preventiva en el penal de Lurigancho y, según fuentes de Panorama, su conducta parece haber cambiado de manera significativa. El pasado jueves, durante su traslado a la Clínica Penitenciaria, un incidente con otros internos dejó en evidencia su nueva actitud en prisión.

Según el reporte de Luis Vargas, cuando algunos reos se dirigieron a él con su apodo de “Chibolín”, Hurtado respondió de manera despectiva, diciendo: “Qué les pasa a estos pobres”, lo que generó molestia entre los internos. Este comentario rompió la relación de cordialidad que, hasta ese momento, parecía mantener con los demás reclusos.

Además de este incidente, Hurtado ha mostrado una actitud de prepotencia frente a las normas del penal. Según el último rol de visitas, los internos tuvieron la posibilidad de elegir hasta 10 visitantes para el fin de semana. Sin embargo, el artista solo aceptó la visita de una persona, argumentando que no permanecería mucho tiempo en el penal de Lurigancho.

“NO ME VOY A QUEDAR MUCHO TIEMPO”

“No voy a rellenar las solicitudes de visitas porque no me voy a quedar mucho tiempo aquí”, declaró, permitiendo únicamente la visita de Damaris Moreno Sánchez, una ciudadana venezolana que trabaja en su hogar. Estas declaraciones refuerzan la percepción de que Hurtado no asume plenamente su situación legal y la tensión en su entorno carcelario podría complicarse en los próximos días.