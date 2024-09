¡Exclusivo! Guerra en el aire: icónico parapuerto de Miraflores enfrenta a asociaciones y deportistas

Vanessa León Velarde es una deportista de parapente que denuncia haber recibido una sanción arbitraria por parte de las asociaciones que administran el parapuerto de Miraflores al señalar que ha sido suspendida 20 días para realizar este deporte de vuelo que lleva practicando profesionalmente desde hace nueve años.

“Hago esta denuncia no por venganza ni porque me dio la chiripiolca o porque me dieron ganas de molestar. Hago esta denuncia porque ya es hora de que paren. Hay que poner límites. Ellos piensan que, porque dan un dinero mensual a la municipalidad no tienen límites”, declaró León Velarde en Panorama.

Para Diego Chávez, representante de la Asociación Peruana de Instructores de Parapente Tándem, la suspensión temporal contra Vanessa León Velarde es justificada debido a que ella habría cometido algunas faltas como, por ejemplo, pasear en scooter eléctrico por la zona de aterrizaje pese a que está prohibido.

DISPUTA SIN RESOLVER

Para Vanessa León, la sanción en su contra tiene que ver con una tema personal luego de que dijera públicamente que el parapuerto de Miraflores no debe estar monopolizado por empresas. Esta afirmación fue rechazada por las asociaciones, que le pidieron, a través de cartas notariales, una rectificación.