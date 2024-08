¡Exclusivo! Día del niño sin granja: polémica clausura de emblemático parque infantil de Lima

En su día, miles de niños se quedaron sin poder visitar la Granja Villa luego de que la Municipalidad de Chorrillos, a través de la Subgerencia de Inspección y Control, decidiera clausurar temporalmente este emblemático parque infantil argumentando supuestas deficiencias en las medidas de seguridad.

Según Cecilia Chávez, directora y fundadora de la Granja Villa, uno de los motivos para que el municipio impusiera esta polémica sanción fue la colocación de un extinguidor adicional en el área de comidas. Es decir, según la comuna de Chorrillos, el número de extintores no era el adecuado para la zona.

Otra insólita razón para la clausura de la Granja Villa tiene que ver con un error de digitación en una hoja de papel. En la caja de circuitos eléctricos se detalla 30 amperios, sin embargo, en la leyenda adjunta se puede leer 40 amperios, lo que fue interpretado como una grave incongruencia para la comuna.

ESPERABAN 2,600 VISITANTES

Solo durante el fin de semana, la Granja Villa esperaba recibir 2,600 visitantes con motivo del “Día del niño”, sin embargo, el establecimiento permanece cerrado, provocando no solo una pérdida económica, sino también afectando a decenas de trabajadores que no pueden laborar mientras no se levante la clausura.