¡Exclusivo! Malos patriotas en 28 de julio: ciudadanos que no respetan a compatriotas ni a nuestra ciudad

Han pasado 203 años desde la Independencia del Perú y muchos ciudadanos celebran estas Fiestas Patrias del 28 de julio rompiendo las normas mínimas de convivencia sin respetar a los compatriotas ni a la ciudad.

ANTIPATRIOTAS EN LA CAPITAL

Un equipo de Panorama salió a las calles de la capital y en un amplió recorrido captó como ciudadanos, sin importarles la presencia de mujeres, niños o de cualquier persona, usan las calles como baños públicos.

Al ser increpados por nuestro reportero, estos malos ciudadanos respondieron con agresividad. Pero, no son los únicos antipatriotas, ya que no faltan los malos conductores que no respetan las señales de tránsito y le sacan la vuelta a la ley.

Sin embargo, los peatones no se salvan de este lista, las cámaras de Panorama registraron como desafiando el peligro cruzan las vías a pesar de que el semáforo peatonal está en rojo sin importarles las consecuencias.