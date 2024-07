¡Exclusivo! Ataque de las motos por las veredas: imágenes de motociclistas poniendo en riesgo a peatones

En un recorrido por diversos distritos de Lima, un equipo de Panorama comprobó que algunos motociclistas se creen dueños de las calles. Estos irresponsables conductores invaden las veredas para sortear el tráfico y no les importa poner en riesgo la integridad de los transeúntes.

Al ser increpados, muchos motorizados no reconocieron su falta y hasta se justificaron diciendo que lo hacían para ahorrar tiempo y llegar puntuales a sus destinos. Incluso, otros se pusieron desafiantes y hasta agresivos con nuestro reportero Brian Matías por interrogarlos.

Pero, afortunadamente, no todos reaccionaron de la misma manera. Algunos conductores hicieron mea culpa y aceptaron que invadir la vereda no es lo correcto. Es por ello que, ante nuestras cámaras, se comprometieron a respetar las normas de tránsito para no poner en peligro a los peatones.

EXIGEN MAYOR CONTROL

Lo cierto es que muchos transeúntes se quejan constantemente de que malos motociclistas hacen lo que quieren en las calles, por lo que solicitaron a las autoridades realizar mayor control a través de operativos al señalar que muchos de ellos protagonizan accidentes de tránsito.