¡Exclusivo! Escalofriante testimonio de otra víctima del Dr. Fong: diseñadora Cinthia Vigil relata momentos de terror por cirugía

Esta semana, el nombre del médico cirujano Víctor Barriga Fong volvió a estar en las páginas policiales tras la muerte de la cantante Flor Quispe Sucapuca, conocida popularmente como “Muñequita Milly”, quien habría sido víctima de una mala práctica al someterse a una liposucción.

Se trata de un doctor con graves cuestionamientos. En los últimos días, Panorama pudo conversar en exclusiva con la diseñadora Cinthia Vigil, quien denuncia que su vida estuvo en riesgo al ser operada por Fong. Incluso, asegura que tuvo que acudir a otros profesionales para recuperarse.

“Yo he estado un año y medio tomando antibióticos, tomando tramadol, porque durante un año y medio Víctor Barriga Fong me operó, me hizo nueve cirugías, tratando de retirar el producto que me había colocado en las caderas. En total, nueve cirugías”, sostuvo Cinthia Vigil a Panorama.

BUSCARÁ JUSTICIA

En ese sentido, la diseñadora anunció que intentará buscar justicia no solo por ella, sino también por la artista Flor Quispe Sucapuca y otras mujeres que han sido víctimas de negligencia, y pidió a las autoridades tomar cartas en el asunto para que Fong no vuelva a ejercer su profesión.