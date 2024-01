¡Exclusivo! Marcianos con sabor a estafa: diseccionando momias peruanas de Nazca

Hace algunos meses, científicos sorprendieron al mundo al presentar y exhibir en el Congreso mexicano supuestas momias alienígenas que fueron halladas en los desiertos de Nazca. Sin embargo, lejos de ser una noticia relevante para la arqueología y la ciencia, se trató de una estafa.

“No son extraterrestres, no son intraterrestres, no son una nueva especie, no son híbridos, no son nada de esas cosas que dice este grupo de pseudocientíficos”, sostuvo ante los medios de comunicación, Flavio Estrada, arqueólogo forense del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público.

Según explicó Estrada en diálogo con Panorama, estos falsos científicos están extrayendo material de los cementerios para realizar estos muñecos, por lo que pidió al Ministerio de Cultura adoptar las medidas correspondientes a fin de evitar lo que se conoce como el “huaqueo” en nuestro país.

ESTAFA DE FALSOS CIENTÍFICOS

“Es evidente que las posibilidades de que exista vida extraterrestre en otros planetas es altísima, pero lo que sí estoy seguro es que la forma de vida de otro planeta jamás van a tener estas formas”, señaló el arqueólogo forense tras realizar las pericias a las supuestas momias alienígenas.