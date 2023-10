¡Exclusivo! Amenaza desde Challapalca: extorsión en video contra alcalde de distrito en emergencia

En exclusiva, Panorama accedió a audios y videos que confirman que el peligroso delincuente Edwin Anthony Penedo Gómez, alias “Cara de Cuy”, viene extorsionando al alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, a pesar de encontrarse recluido en el penal de máxima seguridad de Challapalca.

“Acá nadie te ha apoyado a ti porque tú eres Hernán. Te han apoyado porque yo he estado detrás de ellos, siempre buscando lo necesario para ti. Has salido elegido alcalde y no te va a convenir tampoco que te saquen cosas malas”, se le escucha decir a “Cara de Cuy”, quien cumple condena por homicidio.

Al respecto, el alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, dijo sentirse preocupado por su seguridad y la de su familia, ya que, según dijo, este delincuente y sus cómplices conocen todos sus movimientos, de acuerdo a mensajes amenazantes que recibió en las últimas semanas a través de WhatsApp.

“Me siento preocupado, obviamente. Siendo el penal de máxima seguridad, en este lugar debería haber las mayores restricciones”, sostuvo la autoridad municipal, quien además hizo un llamado al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, para que reciba su denuncia y tome cartas en el asunto.