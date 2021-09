Ciclistas con tarjeta roja: infractores no cumplen con reglamentación

Frente a la gran cantidad de ciclistas que han tomado las pistas, el ministerio de Transporte ha impuesto sanciones y multas para aquellos que no cumplan las medidas para quienes viajan en dos ruedas.

Ciclistas que no respeten las luces del semáforo, no van por la ciclovía, o no usan cascos, tendrán que pagar multas a partir de marzo de 2022, en los meses previos, la cartera de Transporte iniciará una campaña de concientización y educación para los ciclistas.

Los ‘faltosos’ se han apoderado de las ciclovías y han causado serios accidentes, por lo que estas medidas se hacen necesarias.