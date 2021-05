Jeringas vacías: el testimonio de las personas afectadas durante el proceso de vacunación

Luego del destape de cuatro casos de vacunación con jeringas vacías, durante el proceso de inmunización contra la COVID-19, Panorama recogió el testimonio de los afectados, quienes se muestran preocupados y piden una investigación exhaustiva de lo ocurrido.

Tres de los cuatro casos fueron inmortalizados en vídeo. Estos se dieron en la Universidad Agraria La Molina, el estadio Chanca de Santa Anita, el Campo de Marte en Jesús María y el parque Casa Nave del Callao.

Margarita Moreno, una de las afectadas, cuenta cómo fue el momento de su inmunización. "En ese momento me dice que levante la cara y respire hondo, entonces me pincharon y no sentí nada, fue un 'inconsito' y ya"

Las investigaciones que llevó a cabo el Ministerio de Salud indicaron que todo se trataría "errores humanos". Sin embargo, los familiares de los afectados exigen que se realice una investigación más exhaustiva para hallar la razón de estos errores en el proceso de vacunación.