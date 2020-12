Mujer denuncia a suboficial de la Policía Nacional por acoso y amenazas de muerte

Una mujer, cuya identidad se mantendrá en reserva, denuncia que un suboficial de la Policía Nacional del Perú aún en actividad, identificado como Víctor Ledezma Sánchez la amenaza de muerte constantemente. "Si algo me llega a pasar, él sería el culpable", contó la mujer para Panorama.

Víctor Ledezma la atormenta día y noche, nunca la deja en paz. "Que me boten de la Policía, porque yo soy una persona que sabe lo que hace, si me denuncias me llega. Yo me asusto cuando mato a una persona", advierte Ledezma.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables atiende y hace seguimiento al caso, el cual se suman a los 39 mil por violencia psicológica atendidos por los Centro de Emergencia Mujer a nivel nacional desde enero de este año.