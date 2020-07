Los robos a mano armada y sicariato en nuestra ciudad van en aumento, no hay pandemia capaz de debilitar a la feroz delincuencia que se desató en nuestro país, no hay coronavirus que los pueda frenar, el virus de la criminalidad avanza y se apodera de la capital, y no hay vacuna ni aislamiento que valga, los delincuentes ya volvieron a las calles.

Esta semana se registraron asaltos y balaceras en plena calle, en algunos casos los delincuentes implicados con antecedentes penales, hoy en libertad.