Gamarra reiniciará actividades a puerta cerrada

El alcalde del distrito de La Victoria, George Forsyth señaló que, la medida que establece que los conglomerados comerciales reinicien sus actividades el día lunes 15 de junio, entre ellos el emporio comercial de Gamarra no solucionaría el gran problema al que se enfrentan los comerciantes en pleno estado de emergencia . “ No es la solución, no va a solucionar casi nada”, señaló.

El alcalde Forsyth advirtió que, la autorización a la reapertura del sector de producción de Gamarra a puerta cerrada no sería efectiva ya que, implicaría que las ventas se realicen de manera online y Perú no está preparado para el servicio ya que existen muchas estafas, por lo tanto las prendas se seguirán ofreciendo en la calle lo que provocaría un alto número de contagios.