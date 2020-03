Voces que alivian la pandemia

Ante la adversidad el Perú debe mantenerse unido, y las voces de algunos ciudadanos lo han logrado, sus vídeos difundidos en las redes sociales se han convertido hoy en virales.

Camila Salazar Zender, es una joven cantante lírica y soprano, es peruana sin embargo, vive en Italia, llegó de visita al Perú días previos a la cuarentena, medida que obligaba el cierre total de las fronteras y suspensión de vuelos nacionales e internacionales. Todos los días a las 5:30p.m. y desde su balcón en una calle miraflorina, su voz paraliza la atención de los vecinos de la cuadra y recuerda que, en medio del aislamiento social obligatorio las personas no pueden dejar de sonreír.

En el distrito de Santiago de Surco, uno de los más golpeado por el coronavirus en Lima, el cantante Tony Cam, imitador del cantautor argentino Sandro, ha realizado dos balconazos que ha hecho cantar y a bailar a los vecinos desde sus domicilios. “Al principio me sentía muy nervioso porque estoy acostumbrado a cantar en un escenarios y no en un balcón, no imaginé que los vídeos se convirtieran en virales”, confesó Tony.

En el distrito de San Borja, el cantante Joselito Valverde, quien tiene 34 años haciendo música y convirtiéndose en leyenda en cada fiesta celebrada a lo grande, hoy su voz y estilo tienen definitivamente un sello indiscutible. Su arte también está en cuarentena, a través de un vídeo difundido en las redes sociales se dio a conocer que realizó una presentación musical para sus vecinos.

Las familias no solo necesitan creer, sino también necesitan de momentos para distraerse. Todas las noches y las que queden de la cuarentena será un partido que se juega todo el Perú para recordarle a COVID-19 que hay un virus mas fuerte que él, el virus del amor.