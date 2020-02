Solsiret: la llamada incriminatoria que delató a Andrea Aguirre y el viaje del cuñado a la Costanera

Durante más de tres años, Andrea Aguirre vivió con el cadáver de Solsiret Rodríguez en el departamento del Condominio Alameda en la avenida Colonial. Estaban en bolsas de pan, pulverizados, que contenían los fragmentos de huesos como tibia y peroné y que fueron encontrados por los peritos.

Peritos demostraron que habían golpes contundentes de abajo hacia arriba antes de que Solsiret fallezca. Andrea decidió contar su versión al tercer día. Según ella, la mató por accidente y que su pareja, Kevin Villanueva la descuartizó y desapareció los restos.

Una llamada incriminatoria delató a Andrea cuando llamó a una empresa telefónica desde el chip de Solsiret para reportar el robo de su celular. “Se comparó que había una baja probabilidad y no era su voz”, dijeron los peritos. “En un primer momento ha negado que era su voz, por eso digo la importancia del trabajo fiscal”, agregaron.

MÓVIL

El móvil era el odio. La mañana del 26 de agosto del 2016, fue a la ONG, almorzó con su pareja a la 1:30. Se quedó en casa con sus hijois y con su concuñada. Pese a que Aguirre sostiene que fue accidente, sus declaraciones son rebatidas por la ciencia forenese.

“Dentro del cráneo hemos hallado lesiones. En la parte inferior hemos encontrado hematomas, que demuestran que ha sido lesionada antes de la muerte.

KEVIN VILLANUEVA

La próxima persona que ingresó a la escena del crimen. “Vi que entró al cuarto, luego me dijo que me calme que ya no llore. "Vi que tenia un cuchillo largo”, dijo Andrea, quien agregó que él al día siguiente se fue a la Costanera a dejar los demás restos del cuerpo de Solsiret.