Con el fin de rescatar al balneario de Agua Dulce ubicado en Barranco, Panorama puso en evidencia a los malos ciudadanos, que ensucian las playas e ingieren licor en la playa, pese a las multas que ascienden a S/2170 soles.

Una de las perfectas justificaciones de este tipo de bañistas al paso es que "no sabían de tales prohibiciones", tal como refieren con un tono humorístico. "No hay manera de controlar si se orina el can, pero en otra cosa si estamos preparados", acotó una visitante.