Los secretos del Cholo Isaac: crímenes y una poderosa red de proxenetismo

Luego del asesinato a quemarropa de Isaac Hilario Huamanyalli (47) ‘Cholo Isaac’ y conocido como el cabecilla de una poderosa red de proxenetismo, en el segundo piso del restaurante de comida rápida McDonald’s en Lince, aún las investigaciones toman su curso.

Sin embargo, según se supo, minutos antes de su muerte, le estaba proponiendo a una menor de edad ser parte de esa organización. La señorita que aparece en cámaras es una conocida bailarina de discotecas “Gogo Dancer”, quien habló en exclusiva para Panorama.

Esta joven decidió por cuenta propia y con autorización de su madre, a participar de este reportaje, aseguran que vienen recibiendo amenazas de que no les permiten seguir trabajando.

Isaac Hilario se moria por estar con esta jovencita. "Dos salidas tuvimos, dijo que por las cosas que le decia estaba enamorado de ella. Entre discotecas y sectores rosa era conocido como el tío, pero también "papero, el asesino". Un testimonio de Sonia Zuñiga, cuyo hermano falleció por orden de Isaac Hilario en 2009.

"He decidido a dar esta entrevista porque muchas personas estamos involucradas en esto", dijo Magie, a quien llamaremos. Lo conocía como el tio, quien se presnetó como un empresario. "Me pasaron su número hace un mes, pero antes lo había bloqueado porque no sabía quien era". Decían que era captador de prostitución desde Lima Este hasta Lince.