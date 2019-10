La voz del pueblo: polarización en las calles por el cierre del Congreso

Los debates de orden jurídico constitucional, tras el cierre del Congreso, se han desatado. Si bien es cierto que un alto porcentaje de la población ha aplaudido la medida, es importante escuchar las opiniones del ciudadano de a pie.

Constitucionalistas y especialistas tienen opiniones encontradas respecto a la situación política actual, si es constitucional o no la medida del Ejecutivo, si fue golpe de Estado o no, es una cuestión que aún tendrá que ser decidida por las autoridades competentes.

Panorama salió a las calles para escuchar de primera mano la voz del pueblo, ¿qué opina el ciudadano del cierre del Congreso y el llamado a nuevas elecciones parlamentarias?