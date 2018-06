Violación e indolencia: fiscal no investigó denuncia y sus agresores están libres

Nuevamente el flagelo de la violencia a la mujer no cesa en nuestro país. El pasado viernes se conoció el caso de una joven terramoza que habría sido violada por sus compañeros de trabajo, Marcelino Palacios y Daniel Pérez, chofer y copiloto de la empresa de transportes Palomino, según lo denunció la agraviada.

A pesar de la constancia de las lesiones traumáticas y de la cuasi confesión de los presuntos violadores, estos no fueron detenidos, pues el argumento de la fiscal fue que el hecho no ocurrió dentro de su jurisdicción. Esta respuesta de un representante de la justicia peruana solo sigue perjudicando a nuestra sociedad, pues no solo se sigue humillando a la mujer que es víctima de estas indignantes acciones, sino que se sigue utilizando argumentos legales que no ayudan a garantizar la justicia ni a erradicar el flagelo del machismo y de la agresión a la mujer.