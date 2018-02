Pensiones escolares por las nubes: ¿quién defiende los bolsillos de los padres?

Estamos a poco menos de un mes del inicio de las clases en los colegios y la tendencia se mantiene al alza en las pensiones, matrículas y cuotas de ingreso en los centros educativos privados. No solo se trata de un hecho reiterativo cada año, sino que no va de la mano con la inflación, y los criterios que se manejan para estos aumentos no son claros.

El costo de la educación particular en el Perú está por encima de los de Chile, Colombia y Argentina. En este informe, además de los colegios primarios y secundarios, investigamos también los centros de educación inicial. Usted quedará pasmado con lo caro que puede resultar el inicio de la educación de los más pequeños.