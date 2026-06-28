Carolina Bigott desde La Guaira: “La mayoría de edificios colapsados fueron construidos por Hugo Chávez”

Un equipo periodístico de Panorama llegó en exclusiva hasta La Guaira, el estado más golpeado por el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela el pasado miércoles 24 de junio y que, según el último reporte difundido, ha dejado hasta el momento más de 1.400 fallecidos. Desde la zona del desastre, nuestra corresponsal Carolina Bigott informó que los equipos de rescate trabajan de manera ininterrumpida en la búsqueda de personas que aún permanecerían atrapadas debajo de los escombros.

Durante un recorrido por las áreas más afectadas, la periodista registró la destrucción de edificios, viviendas y establecimientos comerciales, además de vehículos sepultados por estructuras colapsadas. Bomberos y rescatistas continúan removiendo toneladas de escombros con la esperanza de encontrar sobrevivientes, mientras cientos de familias permanecen a la espera de noticias de sus seres queridos.

En paralelo, la ayuda internacional comenzó a llegar a Caracas y, principalmente, al estado de La Guaira. Entre los países que enviaron apoyo figura Perú, cuya asistencia humanitaria y el trabajo de los bomberos peruanos permitieron concretar un importante rescate en las últimas horas. Asimismo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el envío de ayuda inmediata para atender a los damnificados.

PROGRAMA “MISIÓN VIVIENDA”

Desde la zona del desastre, Carolina Bigott también señaló que gran parte de los edificios colapsados fueron construidos durante el programa “Misión Vivienda” impulsado por el régimen de Hugo Chávez. Según indicó, varios afectados manifestaron su temor de regresar a estos complejos habitacionales y expresaron su esperanza de recibir mayor apoyo internacional para afrontar la emergencia.