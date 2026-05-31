Perú hace noticia en Miami: emprendimiento académico cumple 20 años

La educación peruana alcanzó un nuevo reconocimiento internacional con la celebración de los 20 años de presencia de la San Ignacio University en el estado de Florida, Estados Unidos. La institución, fundada por el empresario y educador peruano Raúl Diez Canseco Terry, se ha consolidado como una alternativa académica para estudiantes que buscan acceder a una formación universitaria en territorio estadounidense.

Como parte de las actividades conmemorativas, el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, envió un saludo especial a las autoridades de la universidad, destacando la trayectoria y el aporte de la institución al fortalecimiento de los vínculos educativos entre ambos países. La ceremonia se realizó en Miami y contó con la participación de representantes de diversos países y autoridades locales de Florida.

La celebración coincidió con el desarrollo del encuentro de educación superior e internacionalización más importante del mundo, realizado esta semana en la ciudad de Miami, donde participaron delegaciones de más de 100 países y alrededor de 8 mil líderes educativos. En este escenario, la presencia de la San Ignacio University permitió resaltar la participación peruana en el ámbito académico internacional.

COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN

Durante el evento, Raúl Diez Canseco Terry, presidente y fundador de San Ignacio University, destacó que se trata de la única universidad peruana acreditada en los Estados Unidos. Asimismo, reafirmó el compromiso de la institución educativa con la formación de profesionales competitivos y con la promoción de oportunidades para estudiantes peruanos y de toda la región.