Trump y los peruanos deportados hacia el Congo: habla en exclusiva compatriota atrapado en África

Cuatro peruanos fueron deportados desde Estados Unidos hacia la República del Congo en un hecho inusual que ha generado preocupación. La medida, adoptada durante el gobierno de Donald Trump, incluyó el traslado de extranjeros hacia destinos poco habituales, considerados de alta complejidad por sus condiciones sociales, políticas y culturales.

En exclusiva para el programa Panorama, uno de los afectados, identificado como Juan Marcos Soria, relató la difícil experiencia que vivió tras ser intervenido por autoridades migratorias estadounidenses. Según su testimonio, fue detenido, encadenado de pies y manos y posteriormente embarcado en un avión con rumbo al continente africano.

El ciudadano peruano indicó que no fue el único en esta situación compleja, ya que el grupo de deportados también incluyó a ciudadanos ecuatorianos y colombianos. Todos ellos habrían sido trasladados bajo estrictas medidas de seguridad y sin información clara sobre su destino final, lo que incrementó la incertidumbre durante el proceso.

VIVE UNA PESADILLA

Actualmente, los migrantes permanecen en territorio africano enfrentando condiciones adversas y con limitadas opciones de retorno. El caso ha encendido las alertas sobre las políticas migratorias aplicadas por Estados Unidos y la situación de vulnerabilidad en la que quedan aquellos que son enviados a países lejanos sin redes de apoyo.