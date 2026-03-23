Trump en la “guerra de los drones”: Irán continúa lanzando misiles y amenaza el estrecho de Ormuz

La tensión entre Estados Unidos e Irán continúa en aumento tras 23 días de enfrentamientos en lo que ya se denomina la “guerra de los drones”. En las últimas horas, Irán ha intensificado el lanzamiento de misiles y mantiene su amenaza sobre el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el transporte de petróleo en el mundo.

Pese a los duros golpes sufridos, como la muerte del ayatolá Alí Jamenei, el gobierno iraní no ha retrocedido en su ofensiva. Por el contrario, ha reiterado su postura de resistencia, elevando la preocupación de la comunidad internacional ante una posible escalada mayor del conflicto en la región.

El impacto de esta crisis ya se siente en diversos países, con un incremento sostenido en el precio de los combustibles. La incertidumbre sobre el flujo de petróleo ha generado alzas en los mercados internacionales, afectando directamente a consumidores y sectores productivos.

CONTINÚA EL CONFLICTO

Al respecto, Anthony Medina, presidente del Instituto de Estudios Políticos Andinos, explicó que el encarecimiento del combustible responde principalmente al cierre del estrecho de Ormuz, situación que limita el tránsito de crudo y genera presión en la oferta global de energía.