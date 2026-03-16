Trump y su plan para confiscar el uranio de Irán: nuevo ayatolá promete más guerra contra Estados Unidos

La tensión entre Estados Unidos e Irán continúa aumentando luego de que el presidente Donald Trump dejara abierta la posibilidad de realizar operaciones militares para neutralizar o incluso apoderarse del uranio enriquecido iraní. El objetivo declarado de Washington es impedir que Teherán pueda desarrollar armas nucleares.

De acuerdo con analistas de defensa, una eventual operación podría incluir ataques a instalaciones nucleares o el despliegue de fuerzas especiales para asegurar el material nuclear. Expertos señalan que Irán posee cientos de kilos de uranio altamente enriquecido, una cantidad que podría servir para fabricar varias armas nucleares si alcanza el nivel necesario de enriquecimiento.

En medio de este escenario, autoridades y voceros militares de Israel han advertido que Irán estaría cerca de producir varias bombas atómicas y que parte del uranio estaría almacenado en instalaciones subterráneas y túneles en zonas montañosas, lo que complica cualquier intento de destruir o capturar ese material estratégico.

LA GUERRA CONTINÚA

La disputa por el control del uranio iraní se ha convertido así en uno de los puntos centrales del conflicto geopolítico en Medio Oriente. Mientras Washington insiste en impedir que Irán desarrolle armamento nuclear, el gobierno iraní sostiene que su programa nuclear tiene fines civiles y rechaza cualquier intervención extranjera, en una crisis que mantiene en alerta a la comunidad internacional.