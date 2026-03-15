Kast empieza construcción de muro en frontera con Perú: presidente chileno cumple su promesa de campaña

El presidente de Chile, José Antonio Kast, comenzó a cumplir una de sus principales promesas de campaña al iniciar los trabajos para la construcción de un muro en la frontera con Perú, con el objetivo de frenar el ingreso irregular de migrantes. La medida forma parte de una estrategia del gobierno chileno para reforzar la seguridad y el control en la zona fronteriza.

Según informó el periodista Esteban González, del medio Chilevisión en declaraciones al programa Panorama, ya se han desplegado maquinarias hacia Arica para iniciar los trabajos de excavación de zanjas que servirán como base para la futura infraestructura fronteriza.

De acuerdo con el reporte, el mandatario chileno tiene previsto acudir este lunes junto a los ministros de Seguridad, Interior y Obras Públicas para supervisar el inicio de las labores en el paso fronterizo de Chacalluta. La presencia de maquinaria pesada, vehículos del Ejército chileno y personal técnico marca el inicio de esta iniciativa impulsada por el gobierno de Kast.

INICIAN EXCAVACIONES DE ZANJAS

Las primeras obras contemplan la excavación de zanjas de aproximadamente tres metros de profundidad y la instalación de estructuras que funcionarán como barreras físicas para impedir el cruce irregular de migrantes. Aunque los trabajos aún se encuentran en una etapa inicial, las autoridades chilenas avanzan en la planificación de los primeros tramos del proyecto fronterizo.