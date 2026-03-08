Trump endurece la guerra contra Irán: la subida del precio del petróleo llegó al Perú

El conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán cumple ocho días de enfrentamientos y ha generado preocupación a nivel internacional por sus efectos en la economía global. La intensificación de los bombardeos en territorio iraní ha provocado una fuerte reacción en los mercados energéticos, elevando el precio del petróleo en todo el mundo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló que las operaciones militares norteamericanas buscan acabar con el régimen de los ayatolás y propiciar un cambio en el gobierno iraní. En medio de los constantes ataques, miles de personas han comenzado a abandonar la capital iraní, Teherán, en busca de zonas más seguras.

Según reportes internacionales, al menos 100 mil ciudadanos han salido de la ciudad ante el temor de una escalada mayor del conflicto bélico. La tensión en la región de Medio Oriente mantiene en alerta a la comunidad internacional debido al riesgo de una crisis energética en todo el planeta.

¿CRISIS ENERGÉTICA MUNDIAL?

Para el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay, este escenario podría desencadenar una crisis económica y energética a nivel mundial. El especialista advirtió que el aumento del precio del petróleo ya comienza a sentirse en países como Perú, donde el costo de los combustibles podría seguir incrementándose en los próximos días.