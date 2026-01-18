Donald Trump va por más: Cuba, Irán y Groenlandia en la mira del presidente estadounidense

En medio de protestas antigubernamentales en Irán, Donald Trump ha expresado que Washington sigue de cerca la situación dentro del país y advirtió que tomaría medidas si Teherán reprime violentamente a los manifestantes, en un intento por cuestionar al liderazgo del ayatolá Ali Jamenei. Mientras tanto, reportes señalan que miles de civiles han muerto en enfrentamientos y represión durante las movilizaciones.

Por otro lado, la cuestión de Groenlandia ha escalado hasta convertirse en un foco de tensión entre Estados Unidos y sus aliados europeos. Trump ha reiterado que Washington considera la isla ártica de importancia estratégica para su seguridad nacional. Estas declaraciones han generado fuertes reacciones en Dinamarca y otros países de la OTAN, que advierten que cualquier intento de anexión o intervención podría poner en riesgo la alianza transatlántica.

En la región del Caribe, la caída del régimen de Nicolás Maduro tras la operación estadounidense en Venezuela ha aumentado la presión sobre Cuba, dado que Estados Unidos también ha recortado los envíos de petróleo venezolano a la isla y busca limitar los apoyos económicos que La Habana provee a aliados en la región. El objetivo, según Trump, es asfixiar y condicionar al régimen del dictador Miguel Díaz-Canel.

PERÚ ALIADO DE ESTADOS UNIDOS

Analistas describen la postura de Trump como parte de una agenda de política exterior más agresiva, orientada a expandir la influencia estadounidense tanto en América Latina como en otras regiones específicas del mundo. Asimismo, hay que recordar que Estados Unidos también declaró al Perú como aliado principal no miembro de la OTAN para fortalecer la cooperación en seguridad, defensa, lucha contra el narcotráfico.