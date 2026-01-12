Trump y el plan del petróleo para Venezuela: liberan a primeros presos en Caracas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una cumbre en la Casa Blanca con ejecutivos de las principales empresas energéticas del mundo, entre ellas Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips y Repsol, para promover una masiva inversión privada destinada a reactivar la industria petrolera de Venezuela. Durante el encuentro, el mandatario planteó un desembolso de al menos 100 mil millones de dólares, asegurando que Washington brindará protección y respaldo institucional a las compañías que apuesten por el país sudamericano.

Trump destacó que Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo del planeta, con más de 303 mil millones de barriles, lo que representa alrededor del 17% del total mundial. Según indicó el mandatario, su gobierno ofrecerá seguridad gubernamental y apoyo político a las petroleras interesadas, aunque aclaró que los recursos deberán provenir del sector privado y no del presupuesto estadounidense.

Pese al respaldo del presidente norteamericano, varias compañías manifestaron cautela ante el panorama venezolano. El CEO de ExxonMobil, Darren Woods, sostuvo que son necesarios cambios profundos en el entorno político y económico del país para retomar inversiones, mientras que el jefe de ConocoPhillips, Ryan Lance, advirtió que la reestructuración de la deuda soberana es un paso clave para garantizar financiamiento.

LIBERAN A PRIMEROS PRESOS

En paralelo a estas gestiones, el gobierno de Delcy Rodríguez inició un proceso de liberación de presos políticos en medio de presiones internacionales. Organizaciones opositoras reportaron la excarcelación de al menos 17 detenidos, mientras que oenegés habla de 12 liberaciones confirmadas en centros como El Helicoide, dentro de un universo de entre 800 y 1.200 personas privadas de libertad por razones políticas.