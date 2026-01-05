“Cayó el dictador”: venezolanos en Lima se reúnen para celebrar captura de Maduro

A pocas cuadras de la embajada de Venezuela en Lima, un grupo de ciudadanos venezolanos se reunió para celebrar la captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos. Con banderas tricolores, pancartas y consignas, los asistentes manifestaron su alegría y calificaron el hecho como el inicio de una nueva etapa política para su país.

Durante la concentración, varios manifestantes expresaron su esperanza de que la detención de Maduro marque el fin de años de crisis política, económica y social. “Cayó el dictador”, repetían algunos asistentes, quienes aseguraron que la noticia ha renovado las expectativas de millones de venezolanos dentro y fuera del país. El ambiente estuvo marcado por cánticos, aplausos y mensajes de apoyo a una transición democrática.

Asimismo, muchos de los venezolanos reunidos en Lima señalaron que, de concretarse un proceso de transición ordenado, considerarían retornar a su país para reencontrarse con sus familias y reconstruir sus vidas. Para ellos, la captura de Maduro representa una oportunidad histórica para recuperar la estabilidad y las libertades perdidas.

¿JURAMENTARÁ DELCY RODRÍGUEZ?

En medio de este escenario, crece la expectativa por lo que ocurrirá en Caracas en las próximas horas. Todo apunta a que este lunes 5 de enero la vicepresidenta Delcy Rodríguez podría juramentar como presidenta interina ante la Asamblea Nacional, asumiendo el poder de manera temporal mientras se desarrolla el proceso de transición democrática en Venezuela.