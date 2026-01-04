Nicolás Maduro y las reacciones tras su captura: opiniones divididas entre la derecha y la izquierda

La captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar ejecutada por Estados Unidos en la madrugada del sábado, generó una fuerte polarización entre los gobiernos de la región. Las reacciones se alinearon principalmente según afinidades ideológicas, mientras crece la preocupación por las consecuencias políticas, económicas y humanitarias que el operativo pueda tener en Venezuela y en los países vecinos.

Entre los primeros pronunciamientos estuvo el del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien alertó sobre los bombardeos registrados en territorio venezolano y solicitó una reunión “inmediata” de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU). En la misma línea crítica se expresó el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien calificó la acción como “criminal” y exigió una reacción urgente de la comunidad internacional.

Brasil y México encabezaron también el rechazo más contundente a la intervención estadounidense. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que Estados Unidos “cruzó una línea inaceptable”, calificando el operativo como una grave afrenta a la soberanía y un precedente peligroso para el orden internacional. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó “enérgicamente” el ataque y advirtió que vulnera la Carta de la ONU.

ECUADOR, CHILE Y PERÚ

En contraste, líderes de derecha celebraron la caída de Maduro. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que “a todos los criminales narcochavistas les llega su hora”. Desde Chile, el presidente electo José Antonio Kast calificó la captura como una “gran noticia para la región”, mientras que el presidente de Perú, José Jerí, habló de una “nueva era de democracia y libertad”. A ellos se sumaron pronunciamientos más moderados, como el de Bolivia y Panamá, que coincidieron en la necesidad de una transición democrática y el respeto al voto popular.