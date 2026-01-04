Imágenes exclusivas desde Caracas: el día después de la captura de Nicolás Maduro

Una cámara de Panorama captó en exclusiva cómo luce Caracas un día después de la captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas especiales de Estados Unidos. Durante un recorrido por diversas zonas de la capital, se evidenciaron los estragos que dejó la operación militar ejecutada por Washington, así como el impacto que los hechos han tenido en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Una de las áreas más afectadas fue la base aérea La Carlota, considerada una de las principales instalaciones militares de Venezuela. La infraestructura presenta daños visibles tras los bombardeos, con sectores parcialmente destruidos y un fuerte resguardo de seguridad en los alrededores, lo que refleja la magnitud de la intervención militar.

En el centro de la ciudad, el ambiente seguía marcado por la conmoción y la tensión. Se registraron largas colas en farmacias y supermercados, donde decenas de personas acudieron desde tempranas horas para abastecerse de medicinas y alimentos ante el temor de un desabastecimiento. Una situación similar se observó en los grifos, con extensas filas de vehículos esperando para cargar combustible.

¿QUÉ SUCEDERÁ EN LOS PRÓXIMOS DÍAS?

Consultados por Panorama, varios ciudadanos expresaron miedo e incertidumbre frente a lo que pueda ocurrir en los próximos días. Mientras el país intenta retomar cierta normalidad, la atención se centra ahora en definir quién asumirá el poder y cómo se desarrollará el proceso de transición democrática en Venezuela, en medio de un escenario político y social aún inestable.