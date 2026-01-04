Cuba confirma que 32 de sus militares murieron durante operación de Estados Unidos en Venezuela

El Gobierno de Cuba confirmó este domingo que 32 militares de la isla murieron en “acciones combativas” durante la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, realizada el sábado y que culminó con la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro. La información fue confirmada y difundida por el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien reconoció que los fallecidos cumplían misiones oficiales en la capital Caracas.

A través de redes sociales, Díaz-Canel explicó que los militares cubanos se encontraban en Venezuela a solicitud de “órganos homólogos” de ese país, sin brindar mayores detalles sobre sus funciones específicas. Durante años, analistas habían señalado que el primer anillo de seguridad de Maduro estaba integrado mayoritariamente por cubanos, una versión que hasta ahora no había sido confirmada ni por La Habana ni por Caracas.

El Ministerio del Interior de Cuba precisó que entre los fallecidos hay integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, personal del propio ministerio y miembros de los servicios de Inteligencia. En un mensaje, Díaz-Canel rindió homenaje a los militares caídos, a quienes calificó como “bravos combatientes” que murieron enfrentando lo que denominó “terroristas en uniforme imperial”, en referencia a las fuerzas estadounidenses.

DECRETAN LUTO OFICIAL

El mandatario cubano expresó además su “dolor” por las muertes y anunció dos días de luto oficial, con banderas a media asta y suspensión de actos públicos. El anuncio se produjo poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconociera que “muchos en el otro bando”, incluidos “muchos cubanos”, fallecieron durante la operación. La caída de Maduro abre un escenario de alta incertidumbre para Cuba, estrecho aliado político y económico de Venezuela.