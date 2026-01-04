El minuto a minuto de la caída de Maduro: todo el poderío militar para su extracción de Venezuela

Panorama reconstruyó el minuto a minuto de la operación militar ejecutada por Estados Unidos que terminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas durante la madrugada del 2 de enero. La intervención, denominada “Operación Resolución Absoluta”, fue descrita por mandos militares estadounidenses como una de las acciones más complejas realizadas en la región, debido al nivel de coordinación, sigilo y despliegue tecnológico involucrado.

Según la reconstrucción oficial, la operación se desarrolló en las horas más oscuras de la noche y fue el resultado de meses de planificación estratégica. En ella participaron soldados, marineros, la Fuerza Aérea y agencias de inteligencia como la CIA, la NSA y la NGA. El objetivo central fue extraer a Maduro minimizando daños a civiles, preservando el factor sorpresa y asegurando su traslado para que enfrente a la justicia.

Para la ejecución se desplegaron más de 150 aeronaves que operaron de forma sincronizada desde unas 20 bases terrestres y marítimas. Entre ellas se utilizaron aviones F-22, F-35, F-18, EA-18 y bombarderos B-2, además de helicópteros de asalto. Previamente, se procedió a desmantelar e inhabilitar el sistema de defensa aérea venezolano para garantizar el ingreso seguro de las fuerzas terrestres al centro de Caracas.

OPERACIÓN DE MADRUGADA

La captura se concretó alrededor de las dos de la madrugada, hora local, cuando los helicópteros ingresaron al objetivo y las fuerzas de aprehensión aislaron la zona con precisión. Durante la acción, una aeronave estadounidense fue impactada, aunque logró mantener su autonomía de vuelo. Finalmente, Nicolás Maduro y su esposa se rindieron y fueron trasladados al buque USS Iwo Jima, poniendo fin a una de las operaciones militares más determinantes en la historia reciente de Venezuela.