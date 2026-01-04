¿Cuál es la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro?

Un día después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, la situación en Venezuela, especialmente en Caracas, se desarrolla con relativa tranquilidad. Así lo informó Carolina Bigott, corresponsal de Panorama, quien señaló que la capital venezolana empieza a retomar algunas actividades cotidianas tras los hechos que marcaron un punto de quiebre en la crisis política.

De acuerdo con la periodista, diversos comercios han reabierto sus puertas con cierta normalidad y los ciudadanos han salido a abastecerse principalmente de alimentos y medicinas. Aunque el ambiente sigue siendo de cautela e incertidumbre, señaló que actualmente se observa mayor movimiento en comparación con las horas posteriores a la intervención militar norteamericana.

Bigott indicó además que para este lunes 5 de enero se espera la confirmación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela por un periodo de 90 días, mientras se preparan nuevas elecciones. No obstante, precisó que este escenario dependerá en gran medida de Estados Unidos, recordando que Trump anunció su intención de dirigir el país durante la transición democrática.

CALLES VIGILADAS

Por otro lado, la corresponsal de Panorama señaló que, pese a que un gran sector de la población se mostró a favor de la captura de Maduro, los ciudadanos no pudieron salir a las calles a celebrar. Ello se debe a que el Ejército y las fuerzas policiales continúan resguardando distintos puntos de la capital con el objetivo de evitar desórdenes y posibles situaciones de violencia.