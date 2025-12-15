El peor tiroteo en la historia de Australia: ataque terrorista deja 16 muertos

Australia vivió uno de los episodios más sangrientos de su historia reciente tras un tiroteo masivo ocurrido en Bondi Beach, en Sídney, durante una celebración de Hanukkah. El ataque, calificado por las autoridades como un acto terrorista dirigido contra la comunidad judía, dejó al menos 16 personas fallecidas y decenas de heridos, entre ellos civiles y agentes policiales, en una noche que reunió a más de mil asistentes.

El atentado fue perpetrado por dos hombres armados, identificados como un padre de 50 años y su hijo de 24. El primero murió en el lugar tras el enfrentamiento con la policía, mientras que el segundo permanece hospitalizado en estado crítico. Las fuerzas de seguridad investigan además la posible participación de un tercer atacante, mientras continúan las diligencias para esclarecer por completo los hechos.

En medio del caos, un acto de valentía quedó registrado en video y se viralizó rápidamente. Ahmed al Ahmed, un frutero de 43 años y padre de dos hijos, se lanzó contra uno de los pistoleros, logró arrebatarle el arma y lo obligó a retroceder. Posteriormente, levantó las manos para indicar a la policía que no representaba una amenaza. Su intervención habría salvado varias vidas, según coinciden testigos y autoridades.

DE FRUTERO A HÉROE

Al Ahmed resultó herido de bala en el brazo y la mano y permanece hospitalizado tras ser sometido a una cirugía. Familiares confirmaron que su estado es estable y lo calificaron como un héroe. Las autoridades de Nueva Gales del Sur reiteraron que el ataque fue premeditado y motivado por odio religioso, mientras el país entero guarda luto por una tragedia que ha reabierto el debate sobre terrorismo y seguridad pública.