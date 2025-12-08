La estrategia del dictador: Maduro baila ante las amenazas de Trump

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, protagonizó un polémico video viral en el que aparece bailando al ritmo del remix “Not war, yes peace”, mientras Estados Unidos intensifica sus amenazas de posibles ataques terrestres en territorio venezolano. La reacción del mandatario, difundida en un contexto de máxima tensión, ha sido interpretada como un gesto de burla hacia las advertencias lanzadas por Donald Trump en los últimos días.

Trump advirtió esta semana que “muy pronto” se iniciarían operaciones terrestres en Venezuela, ampliando la operación militar Lanza del Sur, que desde septiembre ha destruido 21 embarcaciones y dejado 82 muertos en acciones extrajudiciales contra presuntos narcotraficantes. El Pentágono confirmó que la nueva fase del operativo implicaría acciones mucho más directas, lo que incrementa la presión sobre Caracas y eleva la preocupación en la región.

En un acto multitudinario frente al Palacio de Miraflores, Maduro respondió moviéndose al ritmo del remix elaborado con sus propias frases como “No war, no crazy war, peace, yes peace”. El gesto desató aplausos entre sus simpatizantes, quienes lo acompañaron en medio del ambiente festivo que el mandatario quiso transmitir, pese al clima internacional adverso.

COMPORTAMIENTO CALCULADO

Nicolás Maduro afirmó que diciembre será el mes de la “rumba y más rumba”, reforzando su intención de mostrarse despreocupado ante las advertencias estadounidenses. Sin embargo, analistas internacionales sostienen que esta actitud podría revelar un comportamiento político calculado para proyectar fortaleza ante su base, mientras crece la tensión entre Caracas y Washington por las acusaciones de vínculos con el denominado Cártel de los Soles.