La peruana y el Picasso: habla mujer involucrada en caso policial por pintura de 600 mil euros

Dolores Celmi, una peruana de 68 años residente en Madrid, habló en exclusiva con Panorama sobre el insólito episodio que la colocó en el centro de una investigación policial por la supuesta desaparición de una pintura de Pablo Picasso valorizada en más de 600.000 euros. Dolores y su esposo Armando, encargados del mantenimiento de un edificio, fueron citados por la Policía Nacional de España luego de que hallaran y guardaran un paquete olvidado que contenía la obra destinada a una muestra artística en Granada.

La alerta se encendió cuando la obra no llegó a su destino, lo que llevó a las autoridades a sospechar de un posible robo. Esto activó una operación policial que involucró unidades especializadas y generó preocupación en el sector cultural internacional. Sin embargo, Dolores Celmi y su esposo no imaginaron que aquel paquete aparentemente ordinario que recogieron del portal contenía una pieza del célebre pintor español, lo que los sumergió sin querer en una historia que pronto captó la atención mediática.

Durante las indagaciones, Dolores Celmi relató que actuó conforme a sus tareas habituales, sin sospechar de la importancia del contenido. Con el avance de las investigaciones, las autoridades policiales de España concluyó que la desaparición del lienzo no se debió a un hurto premeditado, sino a una cadena de errores y descuidos: el transportista dejó el paquete en el edificio por equivocación, y además la lista de obras no contaba con un sistema eficaz de identificación o rastreo inmediato.

TODO FUE UN MALENTENDIDO

Finalmente, las autoridades descartaron cualquier responsabilidad penal de los esposos y confirmaron que el incidente fue únicamente un malentendido logístico. Aunque la obra fue recuperada sin daños, el episodio dejó una experiencia amarga para nuestra compatriota, quien hoy recuerda aquella momentos con nostalgia. Y es que, para Dolores y Armando, aquella vivencia significó un inesperado y fugaz paso por una trama que trascendió fronteras y que, por fortuna, terminó sin consecuencias legales.