Trump da ultimátum a Maduro: Estados Unidos anuncia cierre del espacio aéreo de Venezuela

La tensión en Venezuela alcanzó un nuevo punto crítico luego de que Estados Unidos anunciara el cierre total del espacio aéreo de este país, una recomendación que varias aerolíneas internacionales han decidido acatar de inmediato. Desde Caracas, la corresponsal de Panorama, Carolina Bigott, reportó que la medida ha generado un clima de profunda incertidumbre entre la población, que teme que el nación se encamine hacia un escenario de confrontación militar directa.

Según detalló Bigott, las principales aerolíneas que operaban en Venezuela suspendieron sus vuelos desde y hacia el país, dejando a miles de pasajeros varados y obligando a otros a cancelar sus planes de viaje. La periodista señaló que el ambiente en la capital venezolana es de desconcierto y preocupación, pues muchos ciudadanos consideran que el cierre del espacio aéreo es un indicio de que podrían desencadenarse operaciones militares en cualquier momento.

El ultimátum del gobierno de Donald Trump llega en un contexto de creciente presión diplomática y militar contra el régimen de Nicolás Maduro, a quien Washington considera cabecilla de la organización terrorista “Cártel de los Soles”. La Administración estadounidense ha reforzado su presencia militar en el Caribe y ha advertido que no descartará medidas más firmes si el mandatario venezolano no abandona el poder de inmediato para restablecer el orden democrático en el país.

¿MADURO SE VA DE VENEZUELA?

En medio de este clima de tensión, fuentes extraoficiales manejadas por medios internacionales señalan que Nicolás Maduro estaría evaluando abandonar Venezuela y buscar refugio en países aliados como Rusia o Turquía. Aunque no existe confirmación oficial, el rumor ha contribuido a incrementar la inestabilidad política y el temor entre los venezolanos, quienes viven horas de máxima incertidumbre ante la posibilidad de una escalada que podría sacudir al país en los próximos días.