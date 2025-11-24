Venezuela en su hora cero: vuelos cancelados y la posibilidad de un movimiento militar

Venezuela vive una jornada de máxima tensión luego de que seis aerolíneas internacionales cancelaran sus vuelos comerciales hacia ese país, en medio de crecientes alertas sobre un posible movimiento militar en la región. En comunicación con Panorama, la periodista Carolina Bigott informó que esta drástica decisión se debe a la restricción del espacio aéreo por parte del régimen de Nicolás Maduro ante el anuncio de Estados Unidos sobre un incremento de actividad militar en el Caribe.

Las aerolíneas que suspendieron sus vuelos son Iberia, TAP, Avianca, Caribbean, GOL y Latam en respuesta directa a la tensión creciente que se vive en Caracas. Por ahora, continúan operando Copa Airlines, Air Europa, Turkish Airlines, la venezolana Laser y la española PlusUltra. Wingo, otra aerolínea colombiana, mantiene sus itinerarios activos, aunque monitorea de cerca el desarrollo de los acontecimientos.

En paralelo a la incertidumbre política y militar que se vive en Venezuela, la periodista Carolina Bigott añadió que Nicolás Maduro celebró este domingo 23 de noviembre su cumpleaños de manera reservada, rompiendo con su tradición de organizar eventos públicos en esa fecha especial. Este comportamiento inusual del mandatario ha generado nuevas especulaciones sobre la magnitud de la tensión política que atraviesa el país.

TENSIÓN EN EL CARIBE

Como se recuerda, Estados Unidos movilizó hacia el Caribe al portaviones más grande del mundo, acompañado de una flota de buques de guerra y aviones caza como parte de operaciones para combatir el narcotráfico. Este despliegue, considerado inusual por expertos, ha intensificado la preocupación internacional y encendido las alarmas en Venezuela, donde la situación política y militar se mantiene bajo estricta vigilancia.